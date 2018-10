Il Bayern (e non solo) bussa alla porta della Roma: Under nel mirino

Roma: Cenginz Under piace al Bayern Monaco e al Borussia Dortmund. Per l’ala turca vicino il rinnovo con giallorossi, ma non è esclusa la cessione a peso d’oro: 60 milioni di euro

Le prestazioni decisamente sopra la media la scorsa stagione e quest’anno di Cengiz Under con la maglia della Roma non potevano non destare l’interesse di più club, soprattutto all’estero. Nei confronti dell’ala turca, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe scatenarsi ben presto una vera e propria asta in salsa tedesca: sia il Bayern Monaco – in prima fila – che il Borussia Dortmund infatti starebbero provando a sondare il terreno per il giocatore giallorosso che, proprio nelle prossime settimane, potrebbe mettere a segno il rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2022) con relativo aumento di ingaggio.

A complicare la faccenda però potrebbe arrivare l’inserimento, nemmeno tanto a sorpresa, soprattutto del Bayern Monaco. Dalla cessione di Under, pagato un anno fa circa 13,5 milioni di euro all’Istanbul Basaksehir, la Roma potrebbe trarre un grosso profitto mettendo a bilancio una super-plusvalenza: al momento il prezzo fissato dai giallorossi per il 21enne turco sarebbe di circa 60 milioni di euro.