CEO Shakhtar: «Difficile contro la Roma. Ma tutto è possibile»

Sergei Palkin, ad dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in vista del match di Europa League contro la Roma all’Olimpico: le sue dichiarazioni

Sergei Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in vista del match di Europa League contro la Roma.

«La prestazione della squadra mi è piaciuta comunque. Abbiamo giocato bene fino al primo gol poi ci siamo rilassati un po’ e la Roma ha dilagato. Il ritorno sarà difficile ma nel calcio tutto è possibile. Se riusciamo a segnare due gol all’inizio, penso che potrebbe trasformarsi tutto in nostro favore. Delle possibilità le abbiamo. Dobbiamo prepararci bene per questa partita. Siamo in una grande forma mentale e dunque dobbiamo stare rilassati e concentrati allo stesso tempo. Inoltre giochiamo in casa e ci saranno anche i tifosi presenti. Speriamo che il dodicesimo uomo ci aiuti».