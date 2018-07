Cerri al Cagliari: c’è l’intesa con la Juve

Il Cagliari è pronto a dare il benvenuto ad Alberto Cerri: i rossoblù hanno trovato l’accordo con la Juve per il trasferimento dell’attaccante

Alberto Cerri si avvicina al Cagliari: il club rossoblù, infatti, stando a quanto riportato quest’oggi da Sky Sport, avrebbe trovato l’accordo con la Juventus dopo l’incontro avvenuto nella giornata di ieri. L’operazione, dunque, sembrerebbe essere chiusa e nei prossimi giorni l’attaccante potrebbe già svolgere le visite mediche con la società di Giulini. Dopo l’avventura con il Perugia, squadra con cui ha segnato 15 reti in 32 presenze in Serie B, il classe 1992 avrà la possibilità di mettersi in mostra anche nel massimo campionato italiano e potrò farlo in Sardegna, lì dove ha già militato nella stagione 2015/2016.