Cessione Chelsea, ben 30 offerte arrivate alla deadline: c’è anche Vialli

Alla scadenza del termine per presentare le offerte di acquisizione del Chelsea, è presente anche un gruppo con Vialli

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono state 30 le offerte presentate per l’acquisizione del Chelsea alla scadenza della deadline fissata per ieri sera alle 22. La Raine Group, banca americana, vuole fare in fretta così da evitare problemi al club.

Tra le offerte c’è anche quella di Blue Football Consortium di Nick Candy, gruppo di cui fa parte anche Gianluca Vialli.