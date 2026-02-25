Cessione Lazio: comunicato ufficiale del club biancoceleste! La verità sulla presunta vendita di Claudio Lotito

Cessione Lazio: comunicato ufficiale dei biancocelesti! La verità sulla possibile vendita di Claudio Lotito del club

Nelle ultime ore, la Lazio ha diffuso un perentorio comunicato ufficiale per mettere a tacere le insistenti voci relative a una presunta cessione del club. I vertici dirigenziali hanno voluto chiarire in modo inequivocabile la solidità e la continuità dell’attuale assetto societario.

La nota ufficiale: nessuna trattativa in corso

Di fronte al proliferare di notizie su presunti acquirenti, la società capitolina ha ribadito la totale infondatezza di tali scenari: «La Società Sportiva Lazio non è in vendita». Il comunicato specifica in maniera netta che non è stata recapitata alcuna offerta formale o informale, né esistono negoziazioni o manifestazioni d’interesse in corso con soggetti italiani o esteri. Si tratta della seconda smentita diramata nel giro di pochi giorni, resasi necessaria per arginare una speculazione mediatica sempre più pressante.

Il progetto Flaminio e il boom in Borsa

Ad alimentare il fermento attorno all’ambiente biancoceleste, oltre al mercato, è stata la recente presentazione dell’ambizioso progetto per la riqualificazione dello Stadio Flaminio.

Questa iniziativa ha generato un impatto dirompente sui mercati finanziari. Come evidenziato dagli analisti di Calcio e Finanza, il titolo della Lazio in Borsa ha registrato un clamoroso balzo del 39% nel solo mese di febbraio, toccando i massimi da giugno 2020. Fisiologico, dunque, il lieve ritracciamento odierno del 3,75% (con assestamento a quota 1,41 euro per azione), legato a normali dinamiche di prese di profitto da parte degli investitori.

Tolleranza zero sull’aggiotaggio: pronte azioni legali

La dirigenza laziale ha infine lanciato un severo monito contro la manipolazione del mercato. Il club ha ricordato che la diffusione di informazioni false su una società quotata in Borsa può configurare il grave reato di aggiotaggio informativo. Per tutelare i propri azionisti e i propri interessi, la Lazio si riserva il diritto di segnalare alle autorità competenti qualsiasi condotta illecita, richiamando tutti gli organi di stampa a un rigoroso rispetto della correttezza professionale e alla puntuale verifica delle fonti.