Champions, De Zerbi non ha paura: «Lo Shakhtar può vincere con chiunque»

De Zerbi non teme le avversarie: «Lo Shakhtar Donetsk può vincere con chiunque, dobbiamo solo pensare a noi stessi»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Sheriff, il tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha parlato delle difficoltà del girone di Champions League, che comprende anche Inter e Real Madrid. Le sue parole.

«Un vantaggio iniziare contro un avversario più debole? Non guardo a queste cose, così come non guardo se l’Inter o il Real Madrid siano favorite contro di noi. Lo Shakhtar può perdere con chiunque ma sono anche certo che possa vincere con chiunque. Dobbiamo pensare a noi stessi, sappiamo come prepararci adeguatamente a queste partite».