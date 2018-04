Valverde non si fida della Roma: «Essere favoriti non basta»

Barcellona e Roma di fronte domani al Camp Nou per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2017/2018: le parole in conferenza stampa del tecnico blaugrana Ernesto Valverde

Tra i principali candidati per la vittoria finale, il Barcellona è atteso domani dalla sfida con la Roma di Eusebio Di Francesco per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico blaugrana Ernesto Valverde: «Gli ultimi ottimi risultati della Roma non mi sorprendono: parliamo di una squadra che ha qualità, che ha già fatto vedere ottime cose sia in campionato che in Champions. Affronteremo la partita con grande entusiasmo: vogliamo passare il turno e arrivare in semifinale. Il doppio confronto non credo possa chiudersi domani: servirà restare concentrati per 180’, possibilmente senza prendere gol in casa».

Continua Ernesto Valverde, parlando dei pronostici favorevoli e dei punti di forza dei giallorossi: «I pronostici non contano: è tutto da decidere e noi rispettiamo la Roma. Non importa se ci danno per favoriti, questo non ci fa vincere la partita. I punti di forza della Roma? La pressione in campo: la Roma ha calciatori forti in attacco, hanno esterni pericolosi e due centrali bravi sui calci da fermo. Alisson? E’ un grande portiere: non so se possiamo dire che è il Messi dei portieri, ma è davvero forte». Conclude il tecnico blaugrana parlando dello stato di forma di Lionel Messi: «Le sue condizioni stanno migliorando, ora sta sicuramente meglio rispetto a qualche giorno fa».