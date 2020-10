L’Inter contro lo Shakhtar Donetsk troverà un arbitro al debutto assoluto in Champions League. Ecco la designazione

La UEFA ha reso noto l’arbitro per Shakhtar Donetsk-Inter, gara di Champions League in programma martedì alle 18:55 e valida per la seconda giornata del Gruppo B.

Il direttore designato è il bulgaro Georgi Kabakov, arbitro al debutto assoluto nella massima competizione europea.