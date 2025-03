Inter, ora c’è il Bayern Monaco: tra il ricordo del Triplete e la minaccia Harry Kane

Champions League, il Bayern Monaco è la prossima avversaria dell’Inter: tra il ricordo del triplete e la minaccia dell’uragano Kane

Eliminato il Feyenoord il prossimo ostacolo nella Champions League dell’Inter è il Bayern Monaco: i bavaresi hanno eliminato il Bayer Leverkusen in una sfida tutta tedesca e arrivano ai quarti di finale, dove si ripropone la sfida tanto cara ai tifosi nerazzurri: 9 precedenti e 5 vittorie tedesche, ma il pensiero va alla finale di Madrid del 2010 e al Triplete.

Grande trascinatore della squadra di Kompany è Harry Kane: l’inglese dopo la doppietta all’andata firma il gol del vantaggio nel ritorno (10 reti in questa Champions). É lui, come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’arma in più dei bavaresi, specie per la sua capacità di essere presente sempre nel cuore dell’azione: lo si trova nella trequarti a lanciare gli esterni e poi a concludere in area sul cross. L’inglese, Olise Musiala e Sané i principali pericoli per i nerazzurri, mentre la difesa spesso è distratta: sugli esterni, specie a destra, è vulnerabile e davanti ad un Neuer che paga l’età che avanza, non sempre i centrali sono al 100% della concentrazione. In Bundesliga dopo un anno a secco viaggiano filati verso il titolo con un saldo +8 sul Leverkusen.