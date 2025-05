Champions League, l’Inter si affida all’esperienza del suo XI: il record italianissimo nelle finali

Champions League, l’Inter si affida all’esperienza del suo undici titolare: si conferma la tradizione italiane di squadre ‘adulte’ in finale di Coppa

L’Inter in campo nella finale di Champions League e per l’occasione Simone Inzaghi si affida all’esperienza. Con un’età media di 30 anni e 242 giorni, la squadra nerazzurra ha schierato il terzo XI più “anziano” di sempre in una finale della massima competizione europea per club. Solo il Milan del 2007 (31 anni e 35 giorni) e la Juventus del 2017 (30 anni e 336 giorni) avevano presentato formazioni più mature.

30 – L'Inter (30 anni, 242 giorni) schiera il terzo XI titolare con l'età media più alta in una finale di Coppa Campioni/Champions League. Milan – 2007 | 31a 35g

Juventus – 2017 | 30a 336g

Inter – 2025 | 30a 242g

Juventus – 2015 | 30a 153g

Inter – 2010 | 30a 91g Esperienza 🇮🇹. — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 31, 2025

La statistica di Opta racconta di una certa continuità tutta italiana: cinque delle formazioni più esperte nella storia delle finali provengono infatti dalla Serie A. Oltre all’Inter di quest’anno, ci sono anche quella del Triplete del 2010 (30 anni e 91 giorni) e la Juventus finalista nel 2015 (30 anni e 153 giorni). Un dato che conferma la tendenza dei club italiani a puntare sulla solidità e sull’esperienza nei momenti chiave. In un calcio sempre più proiettato verso il talento giovane, l’Inter del 2025 dimostra che la maturità può ancora fare la differenza ai massimi livelli.