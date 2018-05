Lo stadio Ataturk di Istanbul è stato scelto dalla UEFA per la finale di Champions League del 2020

Sabato prossimo a Kiev si giocherà la finale di Champions League tra il Real Madrid di Zinedine Zidane e il Liverpool di Jurgen Klopp, mentre la UEFA ha già deciso dove si svolgerà l’atto conclusivo del massimo torneo continentale nel 2020. Si tratta dello Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, famoso perchè ha ospitato il big match Milan-Liverpool nel 2005 vinto dalla compagine inglese di Rafa Benitez dopo quel rocambolesco 3-0 rossonero nel primo tempo. Chiamato così in onore del fondatore della Repubblica di Turchia Kemal Ataturk, questo impianto ha ospitato le partite casalinghe del Galatasaray (nella stagione 2003/2004), dell’Istanbul Basaksehir (per 7 anni, dal 2007 al 2014) e del Besiktas (dal 2013 al 2016).

La decisione è stata presa oggi dalla Commissione Federale della UEFA, che si è riunita in data odierna nella capitale ucraina. Oltre a quella di Champions League, è stata scelta anche la sede per la finale di Europa League 2019/2020, che si svolgerà a Danzica all”Arena Gdansk‘. La Supercoppa Europea 2020 si disputerà all”Estadio do Dragao‘, casa del Porto. Rivedremo all’Ataturk tra due anni una partita spettacolare come quella tra Milan e Liverpool del 2005? Di certo i tifosi ne rimarrebbero estasiati.