Champions League
Champions League 2026/27, arriva il nuovo vincolo UEFA: stop alle partite ripetute per tre anni con la stessa squadra in casa
Champions, Europa e Conference: tutte le gare vietate nel 2026/27. Inter‑Arsenal e Juventus‑Benfica i casi principali
La Champions League 2026/27 è pronta a entrare nel vivo con il sorteggio della fase campionato, ma questa edizione porterà una novità regolamentare destinata a incidere concretamente sulla composizione degli incroci. La UEFA applicherà per la prima volta un vincolo introdotto nel 2025, pensato per evitare che lo stesso identico confronto si ripeta per tre stagioni consecutive con la medesima squadra in casa.
La regola: stop alle triplette casa‑trasferta identiche
Secondo quanto stabilito dal Comitato Competizioni per Club, dal 2026/27 non sarà più possibile sorteggiare per la terza stagione consecutiva una partita tra due squadre con lo stesso ordine casa‑trasferta.
La norma è cross‑competition: il conteggio vale trasversalmente tra Champions League, Europa League e Conference League. Se due club si sono affrontati due volte con la stessa squadra in casa, il terzo incrocio dovrà necessariamente invertire il campo, anche se avviene in una competizione diversa.
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Champions League: le partite vietate nel sorteggio 2026/27
Tre confronti rientrano nel nuovo vincolo:
- Inter‑Arsenal
- Juventus‑Benfica
- Liverpool‑Real Madrid
Nel dettaglio:
- Inter‑Arsenal si è giocata a San Siro sia nel 2024/25 sia nel 2025/26.
- Liverpool‑Real Madrid si è disputata ad Anfield in entrambe le ultime edizioni.
Nel sorteggio 2026/27 saranno quindi vietate:
- Inter‑Arsenal a Milano
- Liverpool‑Real Madrid ad Anfield
Le sfide restano possibili, ma solo a campi invertiti: Arsenal‑Inter a Londra e Real Madrid‑Liverpool al Bernabéu.
Europa League: il caso Juventus‑Benfica
La regola incide anche sull’Europa League. Juventus‑Benfica si è giocata a Torino nel 2024/25 e nel 2025/26, entrambe in Champions League.
Nel 2026/27:
- La Juventus è qualificata alla fase campionato di Europa League.
- Il Benfica può ancora accedervi tramite spareggi.
Se i portoghesi entreranno nella league phase, Juventus‑Benfica a Torino sarà vietata, mentre sarà consentita Benfica‑Juventus a Lisbona.
Conference League: attenzione a Maccabi‑Midtjylland e Qarabağ‑Ajax
Due casi potrebbero influire sul sorteggio della Conference League:
- Maccabi Tel Aviv‑Midtjylland: due precedenti in Europa League con gli israeliani in casa.
- Qarabağ‑Ajax: due incroci consecutivi con gli azeri in casa, tra Europa League e Champions.
Se entrambe le coppie si qualificheranno alla league phase, le sfide con lo stesso ordine casa‑trasferta saranno vietate.
Perché la UEFA ha introdotto il vincolo
Il nuovo format a 36 squadre aumenta la probabilità di incroci ripetuti. Per evitare una eccessiva ripetitività, la UEFA ha deciso di intervenire sull’ordine dei campi: nessuna squadra potrà ospitare la stessa avversaria per tre edizioni consecutive.
Il vincolo avrà effetti immediati sul sorteggio di Champions, Europa League e Conference League, rendendo più dinamica la distribuzione degli incontri.