Chelsea in finale di Champions, Tuchel: «Merito anche di Lampard»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha ringraziato l’ex manager Frank Lampard per i risultati ottenuti nelle coppe. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Puoi arrivare in finale di Champions o FA Cup solo se qualcuno supera i turni precedenti e Frank ha ottenuto risultati incredibili nella fase a gironi di Champions. Ha messo le basi per la finale e nessuno lo può dimenticare. Non mi sono mai vergognato di dirlo a voce alta sin dal primo giorno in cui sono arrivato. So benissimo quello che ha rappresentato Frank per questo club da giocatore».