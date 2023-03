Chelsea, Koulibaly chiude alla cessione: «Ho un triennale qui»

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, chiude subito alla possibilità di un suo addio: le dichiarazioni del senegalese

Kalidou Koulibaly, ai microfoni del Sun, ha parlato del suo futuro al Chelsea.

LE PAROLE – «Ho un contratto di tre anni e sono tranquillo. Ho tempo per mostrare a tutti chi sono. Non è una stagione difficile per me, ma ho bisogno di tempo per adattarmi e lo sapevo. Quando ho deciso di venire qui ero ben consapevole che non sarebbe stato facile».