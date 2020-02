Colpo Ziyech, Lampard: «Gol e assist, ci divertiremo» – VIDEO

Il Chelsea ha messo a segno il colpo Ziyech: ecco le parole di Frank Lampard sull’acquisto che arriverà a giugno – VIDEO

Frank Lampard, in conferenza stampa, esterna tutta la sua soddisfazione per l’acquisto di Ziyech.

«Ziyech porterà qualità, tanti assist e gol. Quest’anno più volte ci è mancato il passaggio finale per segnare, speriamo lui possa aiutarci in questo. Non ci sono dubbi, i suoi passaggi e tiri sono di assolutà qualità. Ovviamente dovrà ambientarsi al meglio e capire il nostro modo di giocare».