Il Chelsea libera Lukaku, l’Inter prepara il piano per il 2024

Il Chelsea libera Lukaku e l’Inter sta pensando al piano per averlo definitivo nel 2024: la prossima estate ci sarà il rinnovo del prestito.

I piani dei Blues non sono cambiati nonostante il cambio in panchina e anche Potter sarebbe soddisfatto di Aubameyang. Marotta sta lavorando e lavorerà per chiudere la questione a situazioni vantaggiose. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.