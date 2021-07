Chelsea, Haaland obiettivo numero uno: pronta la pazza offerta

L’attaccante norvegese è il sogno del Chelsea per l’attacco. Abramovich pronto ad un grande esborso economico

Timo Werner, alla sua prima stagione in Premier League, ha deluso le aspettative e per questo il Chelsea è in cerca di un altro attaccante. I campioni d’Europa in carica vogliono portare Erling Braut Haaland alla corte di Tuchel e sono pronti ad una super offerta.

Lo riporta Football Insider, che parla di una cifra intorno ai 130 milioni di euro per strappare il giocatore al Borussia Dortmund, rispondendo così al Manchester City, vicino all’acquisto di Harry Kane.