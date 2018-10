Chelsea, Sarri apre la caccia al bomber: quanti nomi della Serie A!

Il tecnico dei blues è alla ricerca di un’attaccante per sostituire Alvaro Morata. Gli occhi sono tutti puntati sul nostro campionato

Sarri è a caccia e le sue prede scorrazzano per la Serie A. Il tecnico del Chelsea non sembra infatti contento delle prestazioni di Alvaro Morata, o quantomeno della sua efficacia in zona gol. In una Premier League sempre più competitiva, i blues non hanno nessuna intenzione di rallentare e puntano ad un bomber da almeno 20-25 gol stagionali. E la lista della spesa fatta recapitare a Roman Abramovich è piena di attaccanti del nostro campionato.

Stamattina le voci si sono concentrate su due possibili protagonisti del derby di Milano, Icardi e Cutrone. Ma non sono gli unici che Sarri vorrebbe ai propri ordini. Anche perché il bomber nerazzurro fino a giugno è il centro focale dell’Inter in Serie A e in Champions, mentre il classe ’98 rossonero è ritenuto incedibile. Quali sono le alternative? L’amore tra Higuain e Sarri è di vecchia data, ma ovviamente il Pipita è un pilastro del nuovo corso di Leonardo e Maldini. Certo, se il Diavolo non riuscisse a qualificarsi per la Champions League… Ma la lista non finisce qui. Piatek ha fatto innamorare tutta Europa e un’offerta di 50 milioni potrebbe far vacillare Preziosi. Così come potrebbe tornare una vecchia fiamma dei blues, Edin Dzeko, che l’anno scorso è stato ad un passo da Londra prima di rifiutare e portare in semifinale di Champions la sua Roma. Poi c’è da verificare la situazione di due attaccanti che potrebbero essere scontenti a fine anno del loro impiego. Paulo Dybala non riesce a trovare continuità nello scacchiere di Allegri, che non lo vede prima punta e non ha spazio per un trequartista nei suoi schemi. Dries Mertens potrebbe soffrire dell’affermazione di Arkadiusz Milik e del ritorno ad un ruolo da comprimario. Insomma, la caccia è aperta e Sarri è pronto a sparare le sue cartucce.