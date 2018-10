Sarri pazzo di Cutrone: Chelsea pronto all’assalto

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, può lasciare il club rossonero? Difficile, intanto il Chelsea ci prova

Patrick Cutrone ha da poco rinnovato il contratto con il Milan fino al 2023 e non ha alcuna intenzione di fare le valigie. Il giovane attaccante, classe ’98, è ormai una realtà della formazione rossonera e Gattuso conta molto su di lui. Il giocatore può crescere senza pressioni alle spalle del Pipita Higuain e il Milan, almeno nell’immediato, non sembra avere alcuna intenzione di privarsene. Secondo il Sun però, il Chelsea è alla ricerca di un nuovo centravanti perché Alvaro Morata continua a non convincere e potrebbe andare via a gennaio.

Lo spagnolo potrebbe lasciare la corte di Sarri tra qualche me se ma servirà un sostituto all’altezza, per non compromettere l’ottimo cammino dei Blues sino a questo momento. Il Chelsea cerca una prima punta di grande valore e guarda ancora una volta al mercato italiano. Mauro Icardi è la prima scelta ma il prezzo supera i 100 milioni di euro, la clausola non può essere esercitata e l’affare appare impossibile. L’alternativa sarebbe proprio Patrick Cutrone ma il giovane centravanti, come detto, difficilmente lascerà il Milan a gennaio, anche di fronte a un’offerta particolarmente allettante.