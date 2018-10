Il Real Madrid offre Modric per Icardi. Il Chelsea rilancia per Maurito

Mauro Icardi è finito nel mirino di Chelsea e Real Madrid. Doppia offerta in arrivo per il centravanti dell’Inter

Mauro Icardi non vuole lasciare l’Inter ma è sempre nel mirino dei grandi club europei. Il giocatore, nelle ultime ore, ha parlato così del suo futuro: «Rinnovo? Non so se arriverà prima di Natale, cercheremo comunque di trovare un punto di accordo. Ci sono stati contatti e potevo scegliere di andare via, ma ho deciso di rimanere qui anche per il bene della mia famiglia. Questa è casa mia, non potevo andare via». Il centravanti e capitano argentino non vuole andare via ma secondo le ultime indiscrezioni, Chelsea e Real Madrid sono pronte a tentare Maurito e l’Inter.

Il Chelsea lascerà andare Alvaro Morata e potrebbe tentare l’assalto a Maurito già a gennaio. I Blues valutano anche Patrick Cutrone ma Icardi sarebbe la prima scelta e sono pronti a offrire 100 milioni di euro per convincere l’Inter. Attenzione poi al Real Madrid. I Blancos fanno fatica a segnare e potrebbero puntare sul 9 nerazzurro. Il Real starebbe provando a inserire nell’offerta proprio Luka Modric: i Blancos potrebbero mettere sul piatto il croato più 40 milioni di euro per arrivare al capitano interista. Offerta però che verrà presentata in estate, non a gennaio.