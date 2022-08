Kalidou Koulibaly ha realizzato uno spettacolare gol al volo su calcio d’angolo, sbloccando la sfida tra Chelsea e Tottenham

Non poteva scegliere modo più spettacolare Koulibaly per realizzare il suo primo gol in Premier League.

Koulibaly si presenta così allo Stamford Bridge.pic.twitter.com/exlqhGn1jO — Francesco Galardo (@Francesclol) August 14, 2022

L’ex difensore del Napoli ha sbloccato la supersfida tra Chelsea e Tottenham con uno spettacolare destro al volo su calcio d’angolo battuto da Cucurella.