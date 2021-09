Chelsea, Tuchel: «Juve, che squadra! Sono partiti male ma...»

Tuchel: «Guardate che squadra ha la Juve! Sono partiti male ma…». Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato ai canali ufficiali del club londinese a poche ore dalla partita di Champions con la Juventus.

Le sue dichiarazioni: «Giochiamo contro la Juve e siamo in Champions League. La cosa che dobbiamo fare è essere preparati ad affrontare la migliore Juventus e giocare al meglio delle nostre possibilità. Hanno avuto un brutto inizio di stagione ma guardate la loro squadra. Hanno grandi giocatori e un allenatore con un’esperienza importante. È la prima volta per me che affronto la Juve nel loro stadio. Questo di tipo di partite ti rende più forte e ti dà maggiore esperienza».