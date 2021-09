Chelsea, Tuchel: «Lukaku e Kane simili in una cosa. Rinnovo Rudiger...»

Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Tottenham

LUKAKU E KANE – «Sono simili in una cosa, segnano sempre gol decisivi. Amano segnare e lo hanno sempre fatto, ma per caratteristiche e stile di gioco sono due giocatori molto diversi».

INFORTUNATI – «Pulisic ha svolto un allenamento individuale, sta cercando di rientrare il prima possibile ma non sarà disponibile contro gli Spurs. Kante è tornato, è in perfetta forma ed è pronto per giocare».

RINNOVO RUDIGER – «Non lo so, sono cose che riguardano il ragazzo, il suo agente e la società. Io mi auguro che possa restare, gioca ad altissimi livelli da anni. Lui è calmo e concentrato, non è distratto dalla trattativa. Io so solo che lui sta bene al Chelsea e che è un ruolo importante all’interno della squadra».