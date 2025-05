Cherubini: «Le nostre motivazioni non sono diverse dalle loro»

Le parole di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, prima del calcio d’inizio della partita dei ducali contro l’Empoli

Federico Cherubini ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Empoli Parma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Noi sappiamo quante sono le motivazioni dell’Empoli, però conosciamo anche le nostre motivazioni che non sono differenti. Entrambi le squadre stiamo lottando per la salvezza, quindi le loro motivazioni sono pari alle nostre e spero che il campo dimostri che noi ne abbiamo qualcuna in più».

GRANDI CON LE GRANDI, MA FATICATE CON LE PICCOLE – «Io vedo come il mister prepara le partite, non vedo grandi differenze all’applicazione che c’è durante la settimana e la stessa. Noi siamo una squadra neopromossa, quindi per noi le partite sono tutte difficili a prescindere dal nome dell’avversario. Non so se c’è questo effetto, effettivamente abbiamo fatto un pochino meglio in termini di numeri con le grandi, ma oggi credo che sia veramente una finale e credo che in questo senso i ragazzi la interpreteranno in questo modo».

MERCATO – «La nostra linea è, prima di parlare dei singoli, del mercato che sicuramente è una cosa che appassiona a tutti, per i primi tifosi del Parma, ma in generale per gli appassionati è quello di raggiungere l’obiettivo della salvezza».