Chi è Bartosz Mazurek, il primo 2007 a segnare 3 gol in una competizione europea UEFA. Cosa è successo in Fiorentina Jagiellonia

Chi è Bartosz Mazurek, il primo calciatore classe 2007 a segnare 3 gol in una competizione europea UEFA. Il record in Fiorentina Jagiellonia

Nelle grandi notti europee nascono spesso nuove stelle, e allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze a rubare letteralmente la scena è stato Bartosz Mazurek.

Durante la rocambolesca e accesa sfida di Conference League, il talento della compagine ospite ha trascinato i suoi compagni di squadra realizzando una clamorosa tripletta contro la Fiorentina. Tre reti pesantissime che non solo hanno ammutolito il pubblico di casa, ma hanno anche permesso allo Jagiellonia di prolungare la battaglia fino ai tempi supplementari, mantenendo vivo il sogno della qualificazione agli ottavi di finale del torneo.

Il record europeo certificato da Opta

Oltre al devastante impatto sul rettangolo verde, la superba prestazione del giocatore ha un peso statistico di assoluto rilievo a livello internazionale. Secondo i dati ufficiali elaborati da Opta, Mazurek ha infranto un prestigioso primato di precocità: è diventato ufficialmente il primo calciatore classe 2007 a segnare almeno tre reti in una singola partita valevole per le competizioni europee UEFA.

Un traguardo impressionante per un ragazzo giovanissimo, che fino a questa magica notte fiorentina aveva mantenuto un ruolino di marcia decisamente più modesto nel calcio dei grandi, collezionando appena un gol in 22 presenze ufficiali.

Le origini: dal vivaio al primo gol da professionista

Mazurek rappresenta un vero e proprio orgoglio per il settore giovanile del suo club. È cresciuto calcisticamente nello Jagiellonia Białystok Youth, percorrendo tutta la trafila dall’Under 19 fino alla formazione Primavera.

Il suo esordio assoluto in prima squadra, datato 9 marzo 2025, è avvenuto contro il Widzew Lodz. Per un curioso e affascinante scherzo del destino, è stata proprio la medesima squadra a cui, lo scorso 31 gennaio (a quasi un anno di distanza dal debutto), Mazurek ha segnato la sua prima rete in carriera tra i professionisti, contribuendo alla vittoria esterna per 1-3. Ora, con l’exploit del “Franchi”, il suo nome è definitivamente finito sui taccuini degli osservatori di mezza Europa.