Chi è Diana Bianchedi, nuova capodelegazione dell’Italia. Storia, carriera e successi della pluricampionessa olimpica

Chi è Diana Bianchedi, la storia e la carriera della nuova capodelegazione dell’Italia. Tutto quello che c’è da sapere

La nomina di Diana Bianchedi a capodelegazione della Nazionale italiana di calcio rappresenta un passaggio storico e altamente simbolico per la FIGC guidata da Giovanni Malagò. Scelta per rappresentare il volto istituzionale della selezione azzurra nei grandi appuntamenti internazionali, Bianchedi è una delle figure più prestigiose e poliedriche dello sport italiano, capace di coniugare un passato da atleta leggendaria a un profilo manageriale di assoluto rilievo.

Dal fioretto d’oro alle lauree in Medicina

Nata a Milano nel 1969, Diana Bianchedi è stata una colonna della scherma internazionale. Nel corso della sua carriera agonistica nel fioretto ha conquistato due medaglie d’oro olimpiche a squadre (a Barcellona 1992 e Sydney 2000), cinque titoli mondiali e due corone europee, scrivendo pagine indelebili nella storia del collezionismo olimpico azzurro.

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Parallelamente ai trionfi in pedana, ha costruito un solido bagaglio accademico conseguendo la laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina dello Sport, arricchita negli anni da master in gestione e management sportivo. Questa combinazione tra agonismo di vertice e competenza medico-scientifica le ha permesso di sviluppare una comprensione profonda della tutela dell’atleta e delle dinamiche di prestazione.

Il percorso da dirigente: dal CONI a Milano Cortina 2026

Concluso il percorso sportivo, Bianchedi si è affermata rapidamente come una delle dirigenti più stimati a livello nazionale e internazionale. Ha ricoperto la carica di vicepresidente vicaria del CONI e ha guidato la pianificazione strategica di eventi complessi di portata globale. Tra i suoi incarichi di maggior rilievo spicca la posizione di Chief Strategy Planning & Legacy Officer all’interno del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ruolo nel quale ha coordinato la visione d’insieme e l’eredità infrastrutturale dell’evento.

Il nuovo volto dell’Italia del pallone

L’ingresso di Diana Bianchedi nel calcio azzurro segna quella che la federazione ha definito una vera e propria rivoluzione culturale. Per la prima volta, la guida della delegazione della Nazionale viene affidata a una figura manageriale proveniente dal mondo olimpico e multidisciplinare. Il suo compito sarà quello di apportare rigore, reputazione internazionale, capacità organizzativa e una visione moderna alla spedizione azzurra, riconnettendo il movimento calcistico all’intero patrimonio dello sport italiano.