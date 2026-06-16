Il Milan guarda in prospettiva: occhi su Guernier del Birmingham City, ecco chi è. Caratteristiche, ruolo e numeri in carriera

Il calciomercato è ormai alle porte e il Milan, pur non avendo ancora definito ufficialmente una guida dirigenziale centrale per orientare tutte le strategie estive, si muove già sui profili di prospettiva. In questo contesto va letta l’attività di Jovan Kirovski, direttore sportivo di Milan Futuro, sempre attento ai giovani talenti da inserire in un percorso parallelo tra seconda squadra e prima squadra.

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Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i rossoneri avrebbero avviato i contatti per Aurelien Guernier, classe 2007 del Birmingham City. Il giocatore non ha ancora compiuto 18 anni, ma il suo profilo ha già acceso l’interesse di diversi club europei. Sul talento inglese ci sarebbero infatti anche Chelsea e Strasburgo, due società legate dalla stessa proprietà e potenzialmente in grado di muoversi in modo coordinato per anticipare la concorrenza.

Guernier Milan, chi è il talento seguito dai rossoneri

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Aurelien Guernier è un profilo offensivo moderno, cresciuto nel settore giovanile del Birmingham City. Nato il 2 dicembre 2007, ha doppia cittadinanza inglese e francese, è alto 1,84 metri e viene considerato un giocatore ambidestro. Il suo contratto con il club inglese è in scadenza il 30 giugno 2026, elemento che può rendere la sua situazione particolarmente interessante in chiave mercato.

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Il ruolo principale è quello di esterno offensivo, con la possibilità di agire sia a sinistra sia a destra. Per caratteristiche può essere impiegato anche in zone più interne, vicino alla trequarti, grazie alla capacità di muoversi tra le linee e di attaccare gli spazi negli ultimi metri. La sua duttilità rappresenta uno degli aspetti più apprezzati dagli osservatori rossoneri.

Guernier Milan, caratteristiche e numeri del classe 2007

Guernier è un giocatore di strappo, dotato di buona struttura fisica per l’età e con margini di crescita importanti. Sa puntare l’uomo, condurre palla in progressione e creare superiorità sulla corsia. Il fatto di essere ambidestro gli permette di giocare sia a piede naturale sia a piede invertito, aumentando le soluzioni tattiche per chi dovesse inserirlo nel proprio progetto.

Nella stagione 2025/26 ha giocato tra Under 18 e Under 21 del Birmingham City, trovando spazio soprattutto nella seconda parte dell’annata. I numeri disponibili parlano di 15 presenze, 1 gol e 2 assist in una rilevazione complessiva, mentre in ambito Under 21 risultano anche 3 gol e 1 assist in Premier League 2.

Per il Milan si tratterebbe di un investimento in prospettiva, perfettamente coerente con il lavoro di Milan Futuro: prendere talenti giovani, formarli in un contesto competitivo e prepararli gradualmente al salto nella prima squadra.