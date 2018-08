Meglio Neymar o CR7? Tra due operai finisce a mazzate – FOTO

Finisce a botte tra due operai: al centro della diatriba una discussione sul miglior calciatore del mondo tra Neymar e Cristiano Ronaldo

Può sembrare una di quelle scenette da teatro dell’assurdo, ma in questo caso di teatrale c’è ben poco (anche se – effettivamente – molto di assurdo). Succede ad Albiano, in provincia di Trento, tra due colleghi operai: la discussione – una delle tante – riguardante il calcio finisce a calci e pugni. Il motivo? Nessuna asta del fantacalcio, ma semplicemente decretare chi sia meglio tra Neymar e Cristiano Ronaldo. Una vera e propria diatriba, se per motivi futili lasciatelo decidere ai due contendenti che, una volta venuti alle mani, hanno scelto la via più breve per risolvere la questione. È finita abbastanza male: alla fine entrambi gli operai sono stati ricoverati per lesioni al pronto soccorso più vicino.

Quasi immediato – nemmeno a dirlo – l’intervento dei Carabinieri, allertati da alcuni testimoni che si trovavano a passare nelle vicinanze dello scontro. La ricostruzione – incredibile davvero, c’è da ammetterlo – non lascia luogo a dubbi: entrambi gli operai sono passati alle mazzate dopo aver discusso animatamente circa il miglior calciatore al mondo attualmente. Per il primo il brasiliano del PSG, per il secondo l’asso portoghese della Juventus. Insomma, tutto è male ciò che finisce male e – alla fine – non abbiamo ancora capito bene: chi è più forte tra Neymar e Cristiano Ronaldo?