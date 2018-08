Cristiano Ronaldo in gol con la Lazio? I big alla seconda esultano

Trezeguet e Platini hanno realizzato almeno un gol alla loro seconda presenza con la Juve. Sarà lo stesso per Cristiano Ronaldo?

I tifosi della Lazio faranno gli scongiuri ma i tifosi juventini sperano di poter assistere all’esultanza di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Il portoghese, l’uomo più atteso della prima giornata, è rimasto a secco nella prima giornata ma ha calciato in porta almeno 6 volte ed è andato spesso e volentieri vicino al primo gol con la maglia bianconera. CR7 ha ‘steccato’ l’esordio, non ha segnato ma potrebbe imitare tanti illustri predecessori che non avevano trovato il gol alla prima presenza con la Juve.

CR7, quando è stato convocato, dal lontano 11 maggio 2013 (panchina per tutti e 90 i minuti di gioco, contro l’Espanyol, con Mourinho in panchina) ha sempre giocato almeno un minuto. Oggi il portoghese scenderà in campo dall’inizio e i 41mila spettatori dello Stadium sperano di vederlo esultare. Platini e Trezeguet non riuscirono a realizzare un gol all’esordio ma realizzarono una rete nella loro seconda apparizione in maglia juventina. CR7 non ha segnato a Verona e quest’oggi scenderà in campo dall’inizio contro la Lazio e spera di timbrare il cartellino almeno una volta. Anche Ronaldo il Fenomeno e Maradona segnarono ‘solo’ alla seconda. Insomma, la Lazio è avvisata…