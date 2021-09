Chiellini su Jorginho: «Pallone d’Oro? L’ho capito dopo tre allenamenti»

Jorginho da Pallone d’Oro? Chiellini: «Me ne accorsi in tre allenamenti». Le dichiarazioni del capitano della Juventus

Giorgio Chiellini ha parlato di Jorginho, compagno in Nazionale e avversario domani in Juventus-Chelsea.

JORGINHO DA PALLONE D’ORO – «Mi auguro lo vinca, è un amico. È un premio che sentirei anche mio perché italiano e per una vittoria che porto nel cuore. Ho sempre pensato fosse un buon giocatore, poi dopo tre allenamenti in Nazionale ho capito la sua grandezza. Non ha qualità fisiche eccezionali, ma la vera qualità ce l’ha dentro la testa. Sono contento per chi diceva che potesse solo giocare con Sarri».