Chiesa, la Roma ci pensa: Monchi pronto ad un tentativo

Federico Chiesa nel mirino della Roma: Monchi ci proverà prima della fine del calciomercato, ma l’affare è complicato

La Roma sogna Federico Chiesa. L’affare è complicato se non impossibile, ma prima del termine della sessione di calciomercato, il direttore sportivo giallorossi Monchi, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe provarci in modo concreto. Il costo è molto elevato: in un contatto avvenuto qualche settimana fa, il presidente della Viola, Andrea Della Valle, aveva chiesto ben 70 milioni di euro. La cifra è altissima, ma forse inserendo qualche contropartita potrebbe abbassarsi: l’indiziato numero uno sarebbe El Shaarawy, anche se il giocatore ad oggi non sembra convintissimo di lasciare Trigoria. E’ certo, però, che qualora Monchi decidesse di sferrare l’attacco decisivo, prima dovrebbe liberare una casella in avanti: l’egiziano oppure Defrel. L’alternativa all’esterno viola resta Domenico Berardi, che piace e non poco ad Eusebio Di Francesco, suo allenatore ai tempi del Sassuolo.