Spalletti carica l’Inter: «Niente è rimandabile: sappiamo chi siamo!»

Chievo-Inter, 34^ giornata di Serie A 2017/2018: le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro Luciano Spalletti

Reduce dalla vittoria per 4-0 contro il Cagliari, l’Inter è attesa domani dalla trasferta del Bentegodi contro il Chievo. Ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: «Sappiamo bene quali sono i nostri numeri, i nostri pregi ed i nostri difetti. Ora niente è rimandabile: tutto deve essere rimandato alla partita dopo». Una battuta sulle condizioni di Roberto Gagliardini e sul possibile sostituto: «Gagliardini potrebbe tornare prima dell’ultima partita, ma abbiamo tanti calciatori che possono vestire quella maglia e completare la squadra». Prosegue il tecnico di Certaldo, parlando delle differenze con Roma e Lazio nella corsa Champions League: «Non so cosa abbiamo in più, so di sicuro che non abbiamo niente in meno oltre al punto di differenza. Noi siamo l’Inter: questa è una qualità in più dal nostro punto di vista».

Continua Luciano Spalletti: «La squadra è pronta per fare tutto: sappiamo chi siamo, sappiamo cosa possiamo fare e come fare tornare i conti all’interno della partita». Infine, una battuta sulla rinascita di Marcelo Brozovic: «Brozovic è un calciatore che ha personalità, nel senso che si prende la responsabilità di provare delle giocare e di dare quegli sbocchi alla squadra che ci vogliono in alcuni momenti. In altri momenti non ha avuto la forza caratteriale di sostenere queste sue giocate. Io sono convinto che lui ora abbia trovato quell’equilibrio che ci possa dare ancora quello che ha fatto vedere nelle ultime partite».