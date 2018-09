Chievo-Udinese 0-0: risultato e cronaca in diretta live – Serie A 2018/2019

Chievo-Udinese, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chievo e Udinese si affronteranno per la 5ª giornata di Serie A. I padroni di casa sono ancora ala ricerca della prima vittoria e di punti che li possano far allontanare dall’ultimo posto in classifica. I bianconeri invece vengono dal pareggio interno contro il Torino e saranno sicuramente determinati a ritrovare i tre punti.

Chievo-Udinese 0-0: il tabellino

CHIEVO VERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski. All. D’Anna

UDINESE (4-3-1-2): Scuffet; Stryger Larsen, Ekong, Nuytnick, Samir; Behrami, Mandragora, Fofana; De Paul; Pussetto, Teodorczyk. All. Velazquez

ARBITRO: Pairetto

Chievo-Udinese: diretta live e sintesi

41′ pt – Giaccherini prova a cercare la porta direttamente da calcio di punizione, palla altissima

39′ pt – Tomovic ha una ghiotta chance su anglo di Birsa, ma manda alto sul secondo palo

35′ pt – De Paul semina il panico in mezzo al campo, alla fine viene steso e guadagna un’interessante punizione

33′ pt – Samir, prende il fondo e crossa arretrato, Larsen non riesce a calciare

30′ pt – Tarversa! Traversa dell’Udinese con Fofana che si gira in un secondo e calcia da centro area, la alla sbatte sul legno, poi Teodorczyck non riesce a ribadire in rete

27′ pt – Va Birsa: palla che si impenna sulla barriera, Scuffet respinge con i pugni, Obi raccoglie e serve Stepinski, che si gira e calcia, para Scuffet

26′ pt – Prova a riaffacciarsi in avanti il Chievo che ora guadagna una bella punizione dal limite con Rigoni

24′ pt – Bani spedisce in angolo un pericoloso traversone di Larsen, sta crescendo di toni l’Udinese

22′ pt – Pussetto testa i riflessi di Sorrentino sul primo palo, bravo il numero 1 clivense a dirgli di no

19′ pt – Lancio lungo di Ekong a cercare l’inserimento di Mandragora, colpo di testa debole che Sorrentino blocca senza problemi

14′ pt – Insiste il Chievo con Giaccherini, finta e cross, allontana Behrami ben appostato in area

12′ pt – Bell’iniziativa di Birsa che salta Behrami e apre per Cacciatore, cross basso, Ekong anticipa bene Stepinski

10′ pt – Prova a farsi vedere anche l’Udinese con una bella triangolazione tra Mandragora e Samir, cross di quest’ultimo deviato in angolo

5′ pt – Chievo che è partito meglio e cerca il vanatggio

1′ pt – Fischia Pairetto, comincia Chievo-Udinese

Chievo-Udinese: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. D’Anna conferma il 4-2-3-1 con Birsa e Giaccherini a supporto di Stepinski. In mezzo al campo scelto Obi con Radovanovic e Rigoni. Torna poi Cacciatore sulla fascia destra che va a completare la difesa formata da Barba, Bani e Tomovic. Invece Velazquez alla fine si affida al 4-3-1-2 con De Paul ad agire da trequartista alle spalle di Pussetto e Teodorczyk. Difesa molto bloccata con Striger Larsen e Samir sulle fasce, Nuytnick ed Ekong nel centro.

📣 Tutti insieme! Scendiamo in campo tutti insieme!!!! L'1⃣1⃣ di mister #DAnna e tutti noi… Perchè insieme siamo e saremo sempre più forti! #ForzaChievo 💛💙💪💪💪 #ChievoUdinese pic.twitter.com/QGdpbVFqkh — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) September 23, 2018

Chievo-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

D’Anna sembra intenzionato a schierare il suo Chievo con il 4-3-2-1. Sorrentino in porta, difeso da Cacciatore, Tomovic, Bani e Barba. Centrocampo composto da Rigoni, Radovanovic e il neo acquisto Obi, con Birsa e Giaccherini ad agire alle spalle dell’unica unta Stepinski. Velazquez risponde con 4-3-3, dove toccherà al tridente Machis–Lasagna–De Paul cercare di scardinare la difesa clivense.

Chievo-Udinese: i precedenti del match

L’Udinese è in vantaggio negli scontri totali contro il Chievo Verona, con un parziale di 11 vittorie e 8 sconfitte. Sul campo dl Bentegodi però le due squadre si dividono la posta con 4 successi ciascuno. L’ultimo precedente in terra veneta risale alla passata stagione, quando il gol di Radovanovic e l’autogol di Tomovic chiusero la gara sull’1-1

Chievo-Udinese: l’arbitro del match

Sarà Luca Pairetto, 34 enne della sezione di Nichelino l’arbitro di questo Chievo-Udinese. Pairetto è in Serie A dal 2016 e d ha già raccolto 36 presenze in massima serie. Ad aiutarlo nel compito di questo pomeriggio ci saranno gli assistenti Alassio e Di Vuolo e il quarto uomo Manganelli.

Chievo-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.