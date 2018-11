Sorrentino su Ventura: «Lasciati di stucco dalle sue parole»

Chievo in lotta per il miracolo salvezza, Stefano Sorrentino torna sulle polemiche con l’ex tecnico Giampiero Ventura: ecco le sue parole

Fanalino di coda in Serie A, il Chievo Verona si è affidato a Domenico Di Carlo per tentare il miracolo salvezza. Stefano Sorrentino suona la carica in casa gialloblu, ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss: «Non possiamo più sbagliare: la nostra posizione di classifica è molto critica, le domeniche passano velocemente e abbiamo bisogno di punti».

Continua l’estremo difensore clivense, che commenta l’addio di Giampiero Ventura: «Era arrivato a Verona molto carico dopo la delusione con l’Italia, era pronto per ripartire alla grande: è anche vero che si è trovato in una situazione critica che non si aspettava. Noi siamo abituati alla salvezza all’ultimo secondo, forse il mister ha capito che non era il ambiente ideale. Le sue parole hanno lasciato tutti di stucco, ma preferisco non parlarne e guardare avanti. E’ stata una sua scelta: noi andiamo avanti».