Chilavert attacca Courtois: «Parla di valori, ma è lui ad aver rubato la ragazza ad un compagno di squadra! Dovrebbe imparare quella cosa»

L’ex portiere paraguaiano, José Luis Chilavert, risponde all’attacco di Courtois con parole dure nei confronti del portiere del Real Madrid

Il caso Prestianni-Vinicius ha infuocato gli animi, non solo per quanto riguarda i diretti interessati di Real Madrid e Benfica. Aveva detto la sua sulla questione anche l’ex portiere paraguaiano José Luis Chilavert, il quale adesso attacca Courtois dopo la risposta dell’estremo difensore spagnolo.

LE PRECEDENTI PAROLE DI COURTOIS SUL CASO VINICIUS PRESTIANNI – «Vini non ha fatto nulla di sbagliato. Ha festeggiato come molti avversari hanno festeggiato contro di noi, un’esultanza non può giustificare un presunto insulto razzista. Nello spogliatoio sappiamo tutti cosa è successo, crediamo a Vinicius. È successo molte volte nel calcio, non solo in campo ma anche sugli spalti. E bisogna porre fine a queste cose».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

LE PRECEDENTI PAROLE DI CHILAVERT – «Il calcio è un rettangolo dove giocano uomini e prima ce ne dicevamo di tutti i colori. Da quando hanno messo microfoni e video, il calcio si è effeminato. Parla di valori e tutto il resto, ma vive con un trans. Non è normale. Ognuno può fare ciò che vuole della propria vita, ma non è normale che un uomo viva con un trans. La cosa migliore che si possa avere accanto è una donna»

L’ATTACCO DI COURTOIS A CHILAVERT – «È deplorevole. Non si possono dire cose del genere. Cose del genere non hanno posto nel mondo di oggi né in nessun altro luogo, soprattutto se provengono da un altro ex collega».

LA RISPOSTA DI CHILAVERT – «Courtois dice che è deplorevole quello che ho detto, ma ha rubato la ragazza a un compagno di squadra, De Bruyne e poi dicono che queste cose non dovrebbero succedere nel mondo? Mbappé ha definito Prestianni un “fottuto bastardo razzista“. Bisogna dire a Courtois che il Belgio è dominato da musulmani che derubano e uccidono le donne. I valori sudamericani sono a favore della famiglia e devono essere preservati. Deve anche imparare a giocare con i piedi, ad uscire dall’area di rigore e a battere calci di punizione o di rigore. È un portiere normale».