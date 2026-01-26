Inter News
Inter, Chivu vola oltre Conte e Inzaghi: numeri da record per il tecnico nerazzurro
Il percorso di Cristian Chivu, ex colonna del Triplete oggi alla guida dell’Inter, sta assumendo proporzioni statistiche di assoluto rilievo. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’attuale rendimento dei nerazzurri non solo convince, ma ridisegna le gerarchie del recente passato. Con 52 punti già conquistati, il tecnico rumeno supererebbe il ritmo tenuto da Antonio Conte nel suo biennio milanese, periodo ricordato per intensità, organizzazione e risultati.
Il confronto con il passato e la proiezione a 90 punti
L’analisi sottolinea come l’Inter di Chivu stia viaggiando più forte anche rispetto a tre delle quattro stagioni targate Simone Inzaghi, specialista delle competizioni a eliminazione diretta. L’unico precedente superiore resta l’annata della “seconda stella”, chiusa a quota 94. Oggi, la proiezione statistica parla di un possibile traguardo a 90 punti, una soglia che storicamente rappresenta una garanzia quasi totale nella corsa allo scudetto.
Un febbraio da brividi: la prova del nove
Confermare questo ritmo, però, non sarà semplice. Se le prossime gare sembrano abbordabili, febbraio si annuncia come il mese decisivo. Il primo snodo sarà il confronto ad alta tensione con la Juventus, una sfida che aprirà un ciclo di impegni complessi e che dirà molto sulla reale maturità della squadra. Per arrivarci nelle migliori condizioni, l’Inter dovrà evitare distrazioni nelle imminenti trasferte contro Sassuolo e Cremonese: appuntamenti in cui Chivu pretende massima attenzione per mettere altro fieno in cascina. Solo mantenendo questa continuità, il sogno scudetto potrà trasformarsi in un obiettivo concreto.
