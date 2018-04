Chivu tifa Inter e Roma: «Spero nella Champions»

L’ex difensore di Inter e Roma Christian Chivu dice la sua sulla lotta Champions e si augura che entrambe possano giocarla l’anno prossimo

Ormai siamo giunti alla fine e il campionato sta per esprimere i suoi verdetti. Tra qualche giornata sapremo chi saranno le squadre che rappresenteranno il nostro paese in Champions League. A giocarsi gli ultimi tre posti sono rimaste Inter, Roma e Lazio, distanziate da un solo punto in classifica. Saranno fondamentali queste ultime sfide per vedere chi la spunterà.Nel frattempo però c’è chi ha già le idee chiare. Il difensore rumeno Christian Chivu ha parlato proprio di Champions League, e sulle sue favorite per una qualificazione all’edizione del prossimo anno.

Queste le sue parole: «Spero che sia Inter che Roma riescano ad ottenere un posto nell’Europa che conta. I giallorossi quest’anno hanno dimostrato che il calcio italiano non è così in crisi come si pensava».