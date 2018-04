Roma sei avvisata, Salah da record: 31 gol in Premier

L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah con il WBA ha raggiunto i 31 gol in campionato, eguagliato il record di Ronaldo e Suarez

Mohamed Salah colpisce ancora. Nonostante il suo Liverpool non possa essere contento del pareggio subito in rimonta con il West Bromwich Albion, l’egiziano continua a frantumare record su record. Nella partita di oggi, infatti, ha eguagliato il record di 31 gol in campionato, che apparteneva a fenomeni del calibro di Shearer, Ronaldo e Suarez. Con tre partite ancora da giocare Momo potrebbe anche superarli.

Messaggio che arriva forte e chiaro anche a Ferrara, dove la Roma ha superato la Spal per 3-0. Gli uomini di Di Francesco possono sicuramente esultare per la buona prova di Nainggolan e il ritorno al gol di Patrick Schick, ma dovranno trovare un modo per arginare Salah nella semifinale di Champions, altrimenti sarà molto complicato il passaggio del turno.