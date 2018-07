Ciciretti via da Napoli in prestito: su di lui 4 club di Serie A

Amato Ciciretti ambito diversi club di Serie A: il giocatore del Napoli sarà ceduto nuovamente in prestito

Sebbene sia stato convocato da Carlo Ancelotti per il ritiro di Dimaro, il futuro di Amato Ciciretti sarà con ogni probabilità lontano da Napoli. Il giocatore, acquistato dai partenopei lo scorso gennaio dal Benevento e mandato in prestito al Parma in Serie B, piace a molti club del massimo campionato italiano. Possibile dunque che, visto il poco spazio in azzurro, la società di Aurelio De Laurentiis decida di cederlo a titolo temporaneo. Su di lui, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero Udinese, Genoa, Chievo Verona e lo stesso Parma.