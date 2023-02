CIES, chi sono i migliori in Italia per dribbling e cross riusciti nel 2022

Il CIES Football Observatory ha stabilito la lista dei migliori calciatori ‘take on’ per dribbling e cross riusciti: ci sono Kostic, Leao, Theo e Dimarco

Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei migliori giocatori per numero di dribbling e cross riusciti nel 2022. Non mancano calciatori di Serie A: Kostic e Leao come giocatori offensivi, Theo Hernandez e Dimarco come calciatori difensivi. Di seguito le due top ten.

CALCIATORI OFFENSIVI – Ousmane Dembélé FC Barcelona (ESP)

Vinícius Júnior Real Madrid (ESP)

Kevin de Bruyne Manchester City (ENG)

Filip Kostić Juventus FC (ITA)/Eintracht Frankfurt (GER)

Rafael Leão Milan AC (ITA)

Kingsley Coman Bayern München (GER)

Kylian Mbappé Paris St-Germain (FRA)

Sebastián Villa Boca Juniors (ARG)

Cody Gakpo Liverpool FC (ENG)/PSV Eindhoven (NED)

Phil Foden Manchester City (ENG)

CALCIATORI DIFENSIVI –

João Cancelo Bayern München (GER)/Manchester City (ENG)

Trent Alexander-Arnold Liverpool FC (ENG)

Javi Galán Celta Vigo

Pedro Porro Tottenham Hotspur (ENG)/Porto (POR)

Marcos Acuña Sevilla FC

Andrew Robertson Liverpool FC (ENG)

Théo Hernández Milan AC (ITA)

Reece James Chelsea FC (ENG)

Nuno Tavares Olympique Marseille (FRA)

Alphonso Davies Bayern München (GER)

Federico Dimarco Internazionale (ITA)