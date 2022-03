Cile, la delusione di Medel: «Che fallimento non andare al Mondiale»

Il calciatore del Cile Medel ha espresso la sua delusione per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale

Gary Medel, difensore e centrocampista di Cile e Bologna, al termine della partita persa contro l’Uruguay ha espresso tutta la sua delusione per la mancata qualificazione al Mondiale della Roja.

LA DELUSIONE – «È un grande fallimento non andare ai Mondiali. I punti che abbiamo perso in casa ci sono costati la qualificazione. Futuro? Non è stata la mia ultima partita, per niente. Mentalmente e fisicamente mi sento molto bene. Gioco a livello internazionale, posso ancora dare il mio contributo nel presente e in futuro».