Cioffi: «Abbiamo l’amaro in bocca. Rigore? È quando l’arbitro fischia». Le parole del tecnico dell’Udinese

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa contro l’Inter. Le sue parole:

PARTITA – «Contento della reazione, ma è quello che siamo noi. Il rammarico c’è perché abbiamo preso un gol da piazzato, dove noi di solito siamo molto bravi. Il secondo gol poi è arrivato per una nostra via di mezzo, e non possiamo permettercelo. Nella ripresa abbiamo corretto il tiro e faccio i complimenti ai ragazzi».

PROSSIMA STAGIONE – «Ho tanta voglia di finire bene questa stagione e poi penserò alla prossima. Ora penso al Sassuolo, alla Spezia e alla Salernitana. La partita di oggi ripeto ci lascia l’amaro in bocca».

OBIETTIVI FUTURI – «Cosa serve per migliorare lo decide la società. Di sicuro è possibile fare meglio e finire nella parte sinistra della classifica».

RIGORE – «Rigore è quando arbitro fischia, così diceva un vecchio allenatore».