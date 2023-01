Clamoroso Salernitana, Nicola verso l’esonero: il possibile sostituto

Dopo la sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta, Davide Nicola potrebbe essere esonerato dal ruolo di allenatore della Salernitana

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Presidente della Salernitana non avrebbe preso bene l’8-2 incassato contro l’Atalanta. Per questo Iervolino starebbe pensando all’immediata svolta in panchina.

Davide Nicola va così sempre più verso l’esonero. In pole per sostituirlo c’è Roberto D’Aversa, oltre che Eusebio Di Francesco. Sono attesi sviluppi immediati nelle prossime ore.