Gli attaccanti italiani più forti di sempre? Tanti ex Torino in classifica

La rivista inglese FourFourTwo ha stilato la classifica degli attaccanti più forti della storia italiana, tanti ex bomber del Torino presenti

Qual è l’attaccante italiano più forte della storia? Mettere a paragone le imprese e le abilità dei calciatori è da sempre una delle attività che più intrattiene gli appassionati del pallone. Dai più piccoli, a chi invece – per motivi anagrafici – ha più possibilità di scavare nel cassetto dei ricordi e ripercorrere così con la mente le gesta dei propri idoli. Un dibattito costantemente aperto e forse mai destinato a concludersi.

Troppo facile rischiare di non prendere in considerazione le diverse epoche (con le differenti grammatiche di gioco) che il calcio nostrano ha attraversato. Troppo difficile invece, riuscire a non farsi trasportare emotivamente in base ai naturali favoritismi e simpatie che i protagonisti di questo sport possono inevitabilmente suscitare.

In ogni caso, la rivista FourFourTwo ha tentato di rispondere al complesso quesito prima citato: mettendo in colonna un elenco di quelli che la redazione britannica ritiene i 32 migliori centravanti della storia del calcio italiano. Una classifica destinata a far discutere certo, ma che mette in luce una serie di interessanti spunti di riflessione.

Tanti, tantissimi gli ex Torino (da Pulici 24° a Graziani 23°) nella graduatoria, così come è anche più che notevole la presenza di bomber che hanno militato nella Juve, così come nell’Inter e nel Milan (le tre compagini più rappresentate). Ecco quindi la classifica completa: si parte con Fabio Quagliarella e la sua 32° posizione, fino alla medaglia d’oro assegnata a Roberto Baggio. Il capitano della Lazio Ciro Immobile, sottolineiamo, l’unico a presenziare (20° casella per lui) nella lista tra gli atleti attualmente in attività.