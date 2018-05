Donnarumma, gli errori son costati 11 punti: dove sarebbe il Milan?

Dopo le papere in finale di Coppa Italia contro la Juventus, Gigio Donnarumma protagonista in negativo anche in Atalanta-Milan: sono 11 in totale i punti persi dal Diavolo per le sue gaffe

Periodo no per Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan è reduce dalla prestazione insufficiente in finale di Coppa Italia contro la Juventus, seguita dal clamoroso errore nel finale della sfida contro l’Atalanta sul colpo di testa senza ambizione di Andrea Masiello costato i tre punti alla formazione di Gennaro Gattuso. Dopo un’estate turbolenta a causa del mercato, il numero 99 è protagonista di una stagione sottotono e sono in totale 11 i punti persi dal Diavolo per i suoi errori.

Dalla papera nella gara d’andata contro l’Atalanta per lo 0-1 di Cristante all’errore nella sfida contro la Roma persa 0-2, passando per le prestazioni negative contro il Napoli al San Paolo, contro il Sassuolo in casa e contro il Torino all’Olimpico. Errori che costano caro al Milan, che con quegli undici punti sarebbe quarta a pari merito con la Lazio, dunque in corsa per la qualificazione in Champions League. Rimpianti, dunque, con un rapporto che potrebbe giungere alla fine a giugno…

