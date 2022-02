Ranieri su Inter Liverpool: «I nerazzurri hanno qualche possibilità»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex allenatore, tra le altre dei nerazzurri, Claudio Ranieri, ha parlato del match di questa sera contro il Liverpool

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha parlato del match di questa sera tra Inter e Liverpool. Le sue parole:

FORMA DEL LIVERPOOL – «Guardi, anche per via del Covid, questa è stata una stagione molto particolare. Il Liverpool, soprattutto all’inizio, non era quel rullo compressore che pare tornato ad essere. Può capitare che gli impegni ravvicinati o qualche giocatore non al massimo della forma alla fine porti la squadra ad accusare una flessione. Tra l’altro, se esamina le statistiche di quelle partite, vedrà che i Reds hanno dominato per tiri in porta e possesso palla. Adesso, però, è tutta un’altra storia. Mi paiono in gran forma».

POSSIBILITÀ INTER – «Le possibilità di qualificazione sono al cinquanta per cento. I nerazzurri hanno esperienza, giocano a due tocchi e possono uscire dal pressing aggressivo che gli inglesi sanno portare. Il segreto, secondo me, è far girare velocemente la palla per trovare spazi, innescando poi attaccanti formidabili come Dzeko, Lautaro o Sanchez».

