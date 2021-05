Cobolli Gigli: «Agnelli è cascato in buchi molto profondi»

L’ex presidente della Juventus, Cobolli Gigli, attacca Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Le sue dichiarazioni

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato a Radio Kiss Kiss della dirigenza bianconera. Le sue parole.

«Critico Paratici, Nedved non è un vicepresidente. Meglio come calciatore. Paratici va fuori le righe perché avverte il momento difficile. La dichiarazione di Agnelli su Suarez mi ha stupito, non è in linea col carattere che ha dimostrato nel tempo. Agnelli negli ultimi mesi è cascato in buchi molto profondi».