Collovati sul caso Dybala: «Dalla parte del club: basta con le società ostaggio dei calciatori»

Le parole di Fulvio Collovati sull’addio di Dybala dalla Juventus

Ecco il commento di Fulvio Collovati sulla rottura tra Dybala e la Juventus durante la puntata di Calcio Totale su Rai Sport:

«Non mi ha sorpreso l’esito di come è andata e sono dalla parte della società: capisco l’amarezza dei tifosi ma è l’ora di finirla con le società ricattate dai giocatori. Il primo messaggio l’ha dato il Milan e la Juve va dietro: Dybala aveva dichiarato amore alla Juventus, doveva dimostrarlo. Doveva prendere un minimo garantito e poi premi sui successi. Perché i giocatori, non solo Dybala, per diritto divino devono avere un ingaggio così, già sicuro? Condivido a pieno la linea della società, le parole di Arrivabene sono profondamente dure»