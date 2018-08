Calciomercato Toro: come cambiano i granata di Mazzarri con Simone Zaza. Sarà 3-5-2, ma Iago Falque rischia di essere un problema

Non è stata soltanto una trattativa. E’ stata un’autentica telenovela. Ma alla fine, quasi sul gong di un mercato che ha regalato tanto pepe all’ultima curva, Simone Zaza è diventato un giocatore del Toro. Un gran bel colpo, perché i granata si sono assicurati uno degli attaccanti nel giro della Nazionale. Che a Valencia ha fatto molto bene e che si è liberato dal club andaluso a prezzo di saldo: due milioni di euro per il prestito, dodici per il riscatto obbligatorio al termine della stagione. Un affare per Cairo, una grande intuizione per Petrachi, che ha saputo aspettare il momento giusto per sferrare il colpo. E soffiarlo alla fortissima concorrenza della Sampdoria. Con Zaza il Toro completa un mercato ottimo, probabilmente anche migliore di quello fatto lo scorso anno. Perché i big sono rimasti. E perché, oltre all’attaccante lucano, ci sono anche Izzo e Soriano a garantire il salto di qualità.

Adesso, però, la palla passa direttamente a Walter Mazzarri. Che magari ha qualche difetto, ma ha pure un indubbio pregio: quello di avere le idee sempre chiare. Soprattutto a livello tattico: il Toro, il nuovo Toro, fonda il suo modo di giocare sul 3-5-2, senza soluzioni di mezzo. O alternative concrete, se non con l’inserimento del trequartista nel caso in cui Adem Ljajic dovesse rimanere (opzione concreta, se non dovesse trovare squadra all’estero entro il 31 agosto). E allora, con il 3-5-2, Zaza può diventare il partner ideale di Andrea Belotti. Perché Simone, pur essendo una prima punta, sa girare attorno al Gallo. Sa costruire gli spazi per il Gallo. Lo ha già dimostrato ai tempi della Juve con Morata, ma anche a Valencia con Rodrigo. Si è esaltato e ha saputo esaltare le caratteristiche del compagno di reparto.

Tutto perfetto. Ogni tassello al proprio posto. Ma c’è un però. Perché se è vero che a centrocampo il Toro si è completato con Soriano, che giocherà insieme a Rincon e Baselli, e le fasce sembrano al sicuro con Ansaldi a sinistra e De Silvestri a destra, rimane di difficile collocazione Iago Falque. Il migliore della passata stagione, l’unico giocatore da contropiede, in grado di sfornare qualità con il suo sinistro magico. E di andare in gol con una certa facilità, come ha dimostrato lo scorso anno andando in doppia cifra. Per lui, ora, il rischio di non riuscire a trovare una collocazione c’è: a Mazzarri piace anche la soluzione di impiego dello spagnolo sulla trequarti, ma la presenza nell’undici titolare di due giocatori come Zaza e Belotti rischia di sbilanciare eccessivamente il baricentro della squadra.

E allora il problema Iago Falque diventa tale. Con una sola soluzione, comunque difficile da percorrere, ovvero l’impiego come esterno alto di sinistra a centrocampo al posto di Ansaldi, giocatore con caratteristiche spiccatamente difensive e per questo più adatto al nuovo Toro. Questo aspetto può rendere goloso Iago per il mercato spagnolo, con il Siviglia in pole position. Fino al 31 agosto può succedere di tutto. Anche se quelli con la valigia in mano, in realtà, sono Ljajic e Niang: uno dei due è evidentemente di troppo. E l’arrivo di Zaza apre spiragli per entrambi sul fronte del mercato francese e turco: Marsiglia, Nizza, Besiktas e Galatasaray proveranno il colpo. E se ci riusciranno, allora Iago Falque potrà restare. Per fare la riserva di lusso. O, chissà, per ritagliarsi un nuovo ruolo da esterno a tutta fascia. Anche perché, per Mazzarri, lo spagnolo è e resta un giocatore fondamentale. Una splendida risorsa, per la corsa all’Europa League.