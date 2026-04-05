Como, 7 anni di proprietà della famiglia Hartono: quanto hanno speso e gli straordinari investimenti per il club lariano

Como, la famiglia Hartono ha festeggiato i 7 anni di proprietà: quanto hanno speso e gli investimenti fatti per il club lariano

L’ascesa vertiginosa del Como rappresenta senza alcun dubbio una delle favole sportive e finanziarie più affascinanti degli ultimi decenni. Il 4 aprile 2019, la famiglia Hartono ha completato ufficialmente l’acquisizione della società. Se in quel periodo di profonda incertezza qualcuno avesse predetto ai tifosi che, nel giro di soli sette anni, la squadra sarebbe passata dai campi periferici della Serie D a lottare apertamente per un clamoroso piazzamento in Champions League (nel corso della seconda stagione consecutiva in Serie A dopo ventuno anni di dolorosa assenza), in pochissimi ci avrebbero scommesso.

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Da una scommessa in Serie D al sogno europeo

Questi inimmaginabili traguardi raggiunti stagione dopo stagione sono il frutto diretto della solida programmazione della proprietà calcistica più ricca d’Italia: i magnati indonesiani Robert e Michael Hartono (quest’ultimo purtroppo scomparso lo scorso marzo all’età di 86 anni). L’intera gestione operativa e strategica del club è stata sapientemente affidata al presidente Mirwan Suwarso, che ha recentemente celebrato questo importante anniversario societario con un toccante post sui propri canali social ufficiali: «4 aprile 2019. L’avventura è iniziata in Serie D. Che viaggio straordinario è stato». E, osservando le enormi ambizioni del progetto tecnico, l’avventura promette ulteriori colpi di scena.

I numeri del bilancio: un esborso record da oltre 297 milioni

Per alimentare in modo costante una scalata così rapida verso l’élite del calcio italiano, sono serviti ingenti investimenti economici. Come evidenziato dai documenti ufficiali analizzati da Calcio e Finanza, il bilancio della stagione 2024/25 si è chiuso con un passivo di 105 milioni di euro. Per ripianare tale squilibrio strutturale, tra il precedente esercizio e l’inizio della stagione 2025/26, la proprietà è intervenuta in maniera massiccia, iniettando capitali per oltre 202 milioni di euro.

Allargando l’orizzonte temporale, i dati diventano ancora più impressionanti. Dal 2019 al 2024/25, le casse della società hanno registrato entrate per 228,27 milioni di euro attraverso versamenti in conto capitale. A questo già imponente sforzo finanziario vanno sommati gli ulteriori 69,2 milioni di euro versati tra il 7 luglio e il 24 novembre 2025 per equilibrare l’assetto patrimoniale. Facendo i conti, dai soli 200mila euro spesi per l’acquisto iniziale della società, la proprietà ha garantito un flusso continuo di risorse: ad oggi, il totale degli investimenti per il Como ammonta alla clamorosa cifra di 297,43 milioni di euro.